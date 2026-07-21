Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
76:25
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ٢٥
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا ٢٥

٢٥

En gedenk (in jouw shalât) de Naam van jouw Heer, in de ochtend en de avond.
Tafseers
Lessen
Reflecties