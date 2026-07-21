Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
76:18
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨

١٨

Er bevindt zich daarin een bron die Salsabîl genoemd wordt.
Tafseers
Lessen
Reflecties