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76:10
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ١٠
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا ١٠

١٠

Voorwaar, wij vrezen van onze Heer een angstaanjagende, huiveringwekkende Dag."
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