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72:21
قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ٢١
قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا رَشَدًۭا ٢١

٢١

Zeg: "Ik heb geen macht om voor jullie schade te voorkomen en niet om Leiding te geven."
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