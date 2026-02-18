Aanmelden
26:92
وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون ٩٢
وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢

٩٢

En tot hen wordt gezegd: "Waar is het, wat jullie plachten te aanbidden?
Tafseers
Lessen
Reflecties
