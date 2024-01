Tarteel.ai

Tarteel is de eerste Koran-app die AI-tools gebruikt om te communiceren met je recitatie en om fouten te markeren. Als een stemgestuurde Koran-metgezel in de palm van je handen, werkt Tarteel intuïtief om je te helpen de Koran met vertrouwen te lezen, reciteren, onthouden en begrijpen!



Tarteel is er trots op een kernontwikkelaar van Quran.com te zijn en tevens lid van hun raad van bestuur.