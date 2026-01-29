Aanmelden
Ash-Shams
6
91:6
والارض وما طحاها ٦
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦
وَٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
طَحَىٰهَا
٦
Bij de aarde en Wie haar uitgespreid heeft.
Tafseers
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.
