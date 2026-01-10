والارض وما طحاها ٦
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦
undefined
undefined
undefined
undefined
3
[ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (٦) ] وه‌ سوێند بێت به‌ زه‌وی كه‌ چۆن خوای گه‌وره‌ بۆى ڕاخستوون تا سوودی لێ ببینن.