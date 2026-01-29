Aanmelden
🚀 Doe mee aan onze Ramadan-uitdaging!
Leer meer
🚀 Doe mee aan onze Ramadan-uitdaging!
Leer meer
Aanmelden
Aanmelden
Ash-Shams
6
91:6
والارض وما طحاها ٦
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦
وَٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
طَحَىٰهَا
٦
Bij de aarde en Wie haar uitgespreid heeft.
Tafseers
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦﴾ بَسَطَهَا
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
Notes placeholders
close