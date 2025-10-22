ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ٣٤
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٤
ثم أخبر بما عنده للمتقين فقال : ( إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم )