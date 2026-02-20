Aanmelden
Al-Qalam
25
68:25
وغدوا على حرد قادرين ٢٥
وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍۢ قَـٰدِرِينَ ٢٥
وَغَدَوۡاْ
عَلَىٰ
حَرۡدٖ
قَٰدِرِينَ
٢٥
En zij vertrokken die ochtend, vastbesloten om (de armen) te weren.
Al-Sa'di
Je leest een tafsir voor de groep verzen 68:25tot 68:26
С этим намерением они направились в сад, беседуя вполголоса и обсуждая, как же утаить то, что надлежит раздать во имя Аллаха. Они спешили, чтобы закончить сбор урожая до того, как соберутся люди, и решили не раздавать милостыни ни бедным, ни неимущим. Из-за своей жадности и алчности они шептались, опасаясь того, что кто-нибудь может услышать их и оповестить бедняков. Они поставили себя в гнусное положение. Бессердечные и лишенные сострадания, они твердо решили не раздавать предписанной Аллахом милостыни, будучи уверенными в своей силе и в своем могуществе.
