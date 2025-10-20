وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مومنون ٨٨ وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَـٰلًۭا طَيِّبًۭا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ٨٨ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Аллах приказал не походить на язычников, которые запрещают себе некоторое из того, что Он объявил дозволенным. Он приказал есть дозволенную пищу, которую рабы, по Его милости, приобретают благодаря своим стараниям. Это значит, что еда не должна быть украдена, отнята силой или приобретена на средства, полученные незаконным путем. Наряду с этим она должна быть чистой и полезной, поскольку нельзя питаться мясом хищников и другими нечистыми продуктами. Мусульмане должны бояться Аллаха, выполняя Его повеления и остерегаясь Его запретов, если они действительно уверовали в Него. Именно вера в Него обязывает их исповедовать богобоязненность и выполнять свои обязанности перед Ним, ибо только в этом случае она является совершенной. Из этого прекрасного аята следует, что если человек запрещает себе есть дозволенное блюдо, пить дозволенный напиток или вступать в половую близость с пленницей или невольницей, то этот поступок не становится для него запрещенным. Но если он нарушит данное им обещание, то он должен искупить содеянное так, как искупают нарушенные клятвы. Всевышний сказал: «О Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? Аллах - Прощающий, Милосердный. Аллах установил для вас путь освобождения от ваших клятв. Аллах - ваш Покровитель. Он - Знающий, Мудрый» (66:1–2). Но если человек запретил себе вступать в половую близость с женой, то он должен совершить искупительные действия за языческий обряд отречения от жен, который называется зихар. Из этого аята также следует, что человек не должен избегать дозволенных благ и удовольствий и не должен запрещать их себе. Напротив, он должен наслаждаться ими и использовать их для повиновения своему Господу.