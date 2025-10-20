فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء المحسنين ٨٥ فَأَثَـٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٨٥ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Аллах вознаградил их за то, что они произнесли слова подлинной веры и признали истину, Райскими садами, в которых текут ручьи. Они пребудут там вечно, ибо творящие добро достойны только такого воздаяния. Этот и предыдущие аяты ниспосланы о христианах, которые уверовали в Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Так поступили негус Абиссинии и многие другие. По сегодняшний день среди христиан находятся люди, которые отдают предпочтение исламу, когда им становится ясна ошибочность их воззрений. Безусловно, это подтверждает то, что они гораздо ближе к исламу, чем иудеи и язычники.