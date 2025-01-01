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3

Сегодня огненная Преисподняя поглотит вас. Жгучее пламя будет обжигать ваши тела и пожирать ваши сердца. Вам не помогут ни терпение, ни утешения. Адские муки от этого ничуть не уменьшатся, ибо Геенна - это не то место, где проявленное терпение приносит облегчение и отдохновение. Вы заслужили эту кару своими скверными деяниями. После упоминания о наказании, которое постигнет неверующих, Всевышний обрадовал верующих уготованным для них вознаграждением, дабы в сердцах мусульман всегда жили и страх, и надежда: