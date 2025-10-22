طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ٢١
طَاعَةٌۭ وَقَوْلٌۭ مَّعْرُوفٌۭ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًۭا لَّهُمْ ٢١
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
﴿طَاعَةࣱ وَقَوۡلࣱ مَّعۡرُوفࣱۚ﴾ أَيْ حَسَن لَك ﴿فَإِذَا عَزَمَ ٱلۡأَمۡرُ﴾ أَيْ فُرِضَ الْقِتَال ﴿فَلَوۡ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ﴾ في الإيمان والطاعة ﴿لَكَانَ خَیۡرࣰا لَّهُمۡ ٢١﴾ وَجُمْلَة لَوْ جَوَاب إذَا