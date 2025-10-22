دحورا ولهم عذاب واصب ٩
دُحُورًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌۭ وَاصِبٌ ٩
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
﴿دُحُورࣰاۖ﴾ مَصْدَر دَحَرَهُ أَيْ طَرَدَهُ وَأَبْعَدَهُ وَهُوَ مَفْعُول لَهُ ﴿وَلَهُمۡ﴾ فِي الْآخِرَة ﴿عَذَابࣱ وَاصِبٌ ٩﴾ دائم