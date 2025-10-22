رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ٥
رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ ٥
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
هو خالق السموات والأرض وما بينهما، ومدبِّر الشمس في مطالعها ومغاربها.