۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢
﴿ٱحۡشُرُوا۟ ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا۟﴾ أَنْفُسهمْ بِالشِّرْكِ ﴿وَأَزۡوَ ٰ⁠جَهُمۡ﴾ قُرَنَاءَهُمْ من الشياطين ﴿وَمَا كَانُوا۟ یَعۡبُدُونَ ٢٢﴾