هاذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ٢١
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢١
এটাই ফয়সালার দিন, যার প্রতি তোমরা মিথ্যা আরোপ করতে।