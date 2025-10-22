هاذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ٢١
3
فيقال لهم: { هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ } بين العباد فيما بينهم وبين ربهم من الحقوق، وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق.