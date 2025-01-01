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3

Они гордились своими успехами и обожествляли богатство, которое мешало им уверовать в посланников. И тогда Аллах погубил этих гордецов. Он лишил их дарованных им прежде благ и подверг их лютому наказанию. Эти народы были искоренены и удостоены непрекращающегося наказания, их жилища опустели, а богатство вернулось к Аллаху. Он одаряет людей земными благами, но очень скоро эти блага возвращаются к Нему. И также скоро Он вернет к Себе самих людей, дабы каждый из них получил воздаяние за совершенные им деяния. По Своей мудрости и милости Всевышний Аллах не подвергает неверующие народы наказанию до тех пор, пока Божьи посланники не откроют им глаза на порочность неверия. Именно поэтому далее Коран гласит: