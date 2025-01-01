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3

Я сурово накажу его или же отрежу ему голову, если он не объяснит своего отсутствия. Слова благородного пророка свидетельствуют о его набожности и справедливости. Он не поклялся просто наказать удода или казнить его, а поклялся сделать это в том случае, если окажется, что птица отсутствовала по собственной вине. Он понимал, что отсутствие удода могло быть вызвано уважительной причиной, и поэтому поставил исполнение своей клятвы в зависимость от обстоятельств. Так поступают только богобоязненные и благоразумные люди.