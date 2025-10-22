اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ١٠٦
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٦
﴿إِذۡ قَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمۡ﴾ نَسَبًا ﴿نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٦﴾ الله