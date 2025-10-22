واتل عليهم نبا ابراهيم ٦٩ اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون ٧٠ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين ٧١ قال هل يسمعونكم اذ تدعون ٧٢ او ينفعونكم او يضرون ٧٣ قالوا بل وجدنا اباءنا كذالك يفعلون ٧٤ قال افرايتم ما كنتم تعبدون ٧٥ انتم واباوكم الاقدمون ٧٦ فانهم عدو لي الا رب العالمين ٧٧ الذي خلقني فهو يهدين ٧٨

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ ٦٩ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ ٧٠ قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًۭا فَنَظَلُّ لَهَا عَـٰكِفِينَ ٧١ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ٧٢ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ٧٣ قَالُوا۟ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ٧٤ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٥ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٦ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّۭ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٧٧ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ٧٨