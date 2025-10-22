فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ٢٩ قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ٣٠ وجعلني مباركا اين ما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٣١ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ٣٢ والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ٣٣
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا ٢٩ قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّۭا ٣٠ وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَـٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّۭا ٣١ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًۭا شَقِيًّۭا ٣٢ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّۭا ٣٣
In spite of Mary’s pointing toward the child, the people could not understand how they were supposed to talk to a small child. At that time, the child himself started speaking. In his miraculous utterances, there was, on the one hand, complete absolution of Mary and, on the other, advance evidence of his prophethood, so that when he grew up and declared his prophethood, there should be no scope for any doubt about it.