يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ٢٨
يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍۢ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّۭا ٢٨
[ يَا أُخْتَ هَارُونَ ] ئه‌ی خوشكی هارون واته‌: له‌ عیباده‌تدا تۆ خۆت ئه‌چواند به‌ هارون پێغه‌مبه‌ر- صلى الله عليه وسلم -، یاخود هارون پیاوچاكێك بووه‌ له‌ ناویاندا وتوویانه‌: ئه‌ی وه‌كو ئه‌و پیاوچاكه‌، یاخود وتراوه‌: پیاو خراپێك بووه‌ وتوویانه‌: ئه‌ی خوشكی ئه‌و پیاوخراپه‌ وه‌كو ئه‌و خراپه‌ت كردووه‌ [ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ ] به‌ڕاستی تۆ باوكت پیاوێكی خراپ نه‌بووه‌ [ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (٢٨) ] وه‌ دایكیشت داوێن پیس نه‌بووه‌ ئیتر تۆ ئه‌م منداڵه‌ت له‌ كوێ هێنا.