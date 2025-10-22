قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ١٩
قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَـٰمًۭا زَكِيًّۭا ١٩
قال ﴿قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِیَهَبَ لَكِ غُلَـٰمࣰا زَكِیࣰّا ١٩﴾ بِالنُّبُوَّةِ