English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
13
19:13
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ١٣
وَحَنَانًۭا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةًۭ ۖ وَكَانَ تَقِيًّۭا ١٣
وَحَنَانٗا
مِّن
لَّدُنَّا
وَزَكَوٰةٗۖ
وَكَانَ
تَقِيّٗا
١٣
Als genegenbeid van Onze Zijde en reiniging. En hij vreesde (Allah).
Al-Sa'di
Аллах наделил его добротой и состраданием, которые помогали ему справляться со своими обязанностями, приводить в порядок свои дела и совершать праведные поступки. Наряду с этим Он очистил его от недостатков и грехов. Он очистил его душу и разум, благодаря чему Йахья избавился от порочных качеств и дурного нрава и украсил себя прекрасными и достохвальными нравственными качествами. И поэтому Аллах назвал его богобоязненным человеком. Это означает, что он выполнял предписания религии и избегал совершения грехов. А всякий, кто является богобоязненным верующим, непременно входит в число приближенных Аллаха. Он попадет в Рай, который уготован богобоязненным и получит вознаграждение Аллаха как при жизни на земле, так и после смерти, и это будет вознаграждение за богобоязненность.
