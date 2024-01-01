3

Братьям стало ясно, что Йусуф сознательно вернул им деньги и не захотел брать с них платы за зерно. В надежде окончательно убедить своего отца в необходимости отправить Беньямина в торговую поездку вместе с ними, они сказали: «Отец наш! Чего еще можно желать после такого достойного приема? Египетский вельможа сполна отмерил нам зерно и вернул наши деньги достойным образом, проявив искреннюю доброту и благородство. Если мы отправимся в Египет вместе с нашим братом, то нам снова отмерят зерно, и мы сможем прокормить наши семьи. Мы сможем привезти домой то, в чем так нуждаются наши домочадцы. Мы непременно убережем нашего брата и получим вдобавок еще один вьюк зерна, потому что каждому человеку полагается только один вьюк. Эта поездка не будет обременительной. Она не причинит тебе вреда, потому что не займет много времени и принесет нам очевидную пользу».