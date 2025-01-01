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3

Царь собрал женщин и сказал: «Это вы соблазнили Йусуфа. Признайтесь, есть ли у вас основания усомниться в его правдивости?» Они подтвердили его невиновность и сказали: «Упаси Аллах! Мы не можем сказать о нем ничего дурного». Признание женщин опровергло свидетельства, на которых было построено обвинение против Йусуфа. Оставалось лишь обвинение жены визиря, и тогда она сказала: «Мы оболгали его и хотели засадить его в темницу, но теперь истина выяснилась. Я сама пыталась соблазнить его, а он говорит правду. Он действительно ни в чем не виновен. Я признаюсь в содеянном, дабы он знал, что я не изменила ему в его отсутствие. Воистину, Аллах не помогает козням изменников, потому что их коварные ухищрения всегда обращаются против них самих. Проходит время, и они обязательно раскрываются и обнаруживаются». Согласно одному толкованию, жена визиря имела в виду своего мужа и сделала признание для того, чтобы ее супруг знал, что она соблазняла Йусуфа, но не совершила прелюбодеяния и супружеской измены. Согласно второму толкованию, она имела в виду Йусуфа и сделала признание для того, чтобы ему стало известно, что она не изменила ему, пока его не было рядом. Из этих слов жены визиря могло показаться, что она оправдывала свой поступок и не чувствовала за собой вины перед Йусуфом. Поэтому она опомнилась и добавила: