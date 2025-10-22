Господи! Ты приказал мне посадить на корабль по одному самцу и одной самке от каждого вида животных и мою семью, и мой сын также является частью моей семьи. Воистину, Ты никогда не нарушаешь своего обещания. Ты - Самый справедливый и мудрый из судей. Очевидно, Нух испытывал сострадание к своей семье, и когда Аллах обещал ему спасти его семью, он решил, что это обещание распространится на всех ее членов, - как на верующих, так и на неверующих. Поэтому он обратился к Аллаху с такой молитвой. Тем не менее, он связал окончательное решение с Его совершенной мудростью.