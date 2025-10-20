فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ٣٩
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌۭ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌۭ مُّقِيمٌ ٣٩
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
﴿فَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ مَن﴾ مَوْصُولَة مَفْعُول الْعِلْم ﴿یَأۡتِیهِ عَذَابࣱ یُخۡزِیهِ وَیَحِلُّ﴾ ينزل ﴿عَلَیۡهِ عَذَابࣱ مُّقِیمٌ ٣٩﴾