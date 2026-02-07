Cara yang berkualiti tinggi dan boleh disesuaikan untuk memasukkan ayat-ayat Al-Quran dalam kandungan anda.
Cipta benam yang boleh anda suaikan dengan mudah, dengan terjemahan bahasa Arab yang tepat, bacaan terbina dalam dan banyak lagi, supaya pembaca dapat mendengar sambil mereka terlibat dengan ayat tersebut.
<iframe
src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=kfgqpc_v1&locale=ms"
width="100%"
data-quran-embed="true"
allow="clipboard-write"
frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>