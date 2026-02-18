Log masuk
26:92
وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون ٩٢
وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢

٩٢

"Serta dikatakan kepada mereka: ` Mana dia benda-benda yang kamu sembah dahulu -
