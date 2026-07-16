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27:53
وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ٥٣
وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٣

٥٣

Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman, serta yang selalu bertaqwa.
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