Al-Baqarah 2:78 ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون ٧٨
Halaman 12 · Juz 1
وَمِنۡهُمۡ
أُمِّيُّونَ
لَا
يَعۡلَمُونَ
ٱلۡكِتَٰبَ
إِلَّآ
أَمَانِيَّ
وَإِنۡ
هُمۡ
إِلَّا
يَظُنُّونَ
٧٨
Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf, mereka tidak mengetahui akan isi Kitab Taurat selain dari penerangan-penerangan bohong (dari ketua-ketua mereka), dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja.
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Ibn Kathir (Abridged)
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The Meaning of `Ummi
Allah said,
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ
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