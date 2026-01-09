ان علينا للهدى ١٢ وان لنا للاخرة والاولى ١٣ فانذرتكم نارا تلظى ١٤ لا يصلاها الا الاشقى ١٥ الذي كذب وتولى ١٦ وسيجنبها الاتقى ١٧ الذي يوتي ماله يتزكى ١٨ وما لاحد عنده من نعمة تجزى ١٩ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ٢٠ ولسوف يرضى ٢١

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ١٢ وَإِنَّ لَنَا لَلْـَٔاخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ١٣ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًۭا تَلَظَّىٰ ١٤ لَا يَصْلَىٰهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ١٥ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١٦ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ١٧ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ ١٨ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعْمَةٍۢ تُجْزَىٰٓ ١٩ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ٢٠ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ٢١