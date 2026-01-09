Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 91:15 hingga 92:1
ولا يخاف عقباها ١٥ والليل اذا يغشى ١
وَلَا يَخَافُ عُقْبَـٰهَا ١٥ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١
Да и как может опасаться чего-то Всемогущий Властелин, из-под власти которого не в силах выйти ни одно творение, чьи решения и законы преисполнены божественной мудрости?