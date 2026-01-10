والارض وما طحاها ٦
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦
শপথ পৃথিবীর এবং তার বিস্তীর্ণতার। [১]

[১] অথবা যিনি তাকে বিস্তীর্ণ করেছেন।