Asy-Syams
6
91:6
والارض وما طحاها ٦
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦
وَٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
طَحَىٰهَا
٦
Serta bumi dan Yang menghamparkannya (untuk kemudahan makhluk-makhlukNya);
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦﴾ بَسَطَهَا
