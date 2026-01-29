Log masuk
Asy-Syams
5
91:5
والسماء وما بناها ٥
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ٥
وَٱلسَّمَآءِ
وَمَا
بَنَىٰهَا
٥
Demi langit dan Yang membinanya (dalam bentuk yang kuat kukuh - yang melambangkan kekuasaanNya);
Rebar Kurdish Tafsir
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (٥)
] وه سوێند بێت به ئاسمان و دروستكارهكهی كه خوای گهورهیه، یان ئاسمان و دروست كردنهكهی، به ههردووكی تهفسیر كراوه.
