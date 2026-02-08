Log masuk
Asy-Syams
4
91:4
والليل اذا يغشاها ٤
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ٤
وَٱلَّيۡلِ
إِذَا
يَغۡشَىٰهَا
٤
Dan malam apabila ia menyelubunginya (dengan gelap- gelita),
Tafsir
Pelajaran
Renungan
Jawapan
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلَّیۡلِ إِذَا یَغۡشَىٰهَا ٤﴾ يُغَطِّيهَا بِظُلْمَتِهِ وَإِذَا فِي الثَّلَاثَة لِمُجَرَّدِ الظَّرْفِيَّة وَالْعَامِل فِيهَا فِعْل الْقَسَم
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
