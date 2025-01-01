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3

Речь идет о душах праведников и нечестивцев. Душа человека названа попрекающей из-за своей частой изменчивости, склонности к колебаниям и отсутствия приверженности чему-то одному. А когда наступит смерть, она станет попрекать человека за совершенные им злодеяния. Что же касается правоверных, то они упрекают себя и в этом мире за свои упущения, нерадивость и небрежное отношение к своим обязанностям. Таким образом, Аллах поклялся одновременно воздаянием и тем, кто будет удостоен его. Далее Он поведал о том, что часть упорствующих грешников считает День воскресения ложью.