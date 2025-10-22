فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم ٤٨ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌۭ ٤٨ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Терпеливо исполняй повеления своего Господа и стойко переноси тяготы Его предопределения! Не гневайся и не печалься, а лишь покорно повинуйся воле своего Господа! Не повторяй проступков человека в рыбе, то есть пророка Йунуса, сына Матты, который не проявил должного терпения и оказался во чреве огромного кита. Он разгневался на своих соплеменников, сбежал и сел на корабль. Однако судно начало тонуть, и тогда моряки решили бросить жребий и определить, кому же суждено быть выброшенным за борт. Жребий пал на пророка Йунуса. Моряки выбросили его в море, и его проглотил кит. Опечаленный и озабоченный, он молился Аллаху во чреве кита, говоря: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников» (21:87). Всевышний внял его мольбе, и рыба выпустила его на волю. Волны выбросили его исхудавшее и больное тело на безлюдный берег, но Аллах взрастил там тыкву.