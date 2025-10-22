ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٦
أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٦
У них нет повода избегать тебя и не веровать, потому что ты учишь их и призываешь их принять религию Аллаха только ради их блага. Ты не возлагаешь на них долговые обязательства и не обременяешь их.