Al-Qalam
25
68:25
وغدوا على حرد قادرين ٢٥
وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍۢ قَـٰدِرِينَ ٢٥
وَغَدَوۡاْ
عَلَىٰ
حَرۡدٖ
قَٰدِرِينَ
٢٥
Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu, dengan kepercayaan, (bahawa) mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebun itu.
القرآن تدبر وعمل
16 minggu lalu
·
Rujukan
Ayat 68:25
عزموا على منع المساكين، وطلبوا حرمانهم ونكدهم وهم قادرون على نفعهم؛ فغدوا بحال لا يقدرون فيها إلا على المنع والحرمان. الألوسي: 15/36.
السؤال: ما الذي عجل بحرمان أهل الجنة المذكورة في الآية من جنتهم؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=68_25
#وقفة_تدبرية
