Al-Ahqaaf
35
46:35
فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون ٣٥
فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةًۭ مِّن نَّهَارٍۭ ۚ بَلَـٰغٌۭ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ٣٥
فَٱصۡبِرۡ
كَمَا
صَبَرَ
أُوْلُواْ
ٱلۡعَزۡمِ
مِنَ
ٱلرُّسُلِ
وَلَا
تَسۡتَعۡجِل
لَّهُمۡۚ
كَأَنَّهُمۡ
يَوۡمَ
يَرَوۡنَ
مَا
يُوعَدُونَ
لَمۡ
يَلۡبَثُوٓاْ
إِلَّا
سَاعَةٗ
مِّن
نَّهَارِۭۚ
بَلَٰغٞۚ
فَهَلۡ
يُهۡلَكُ
إِلَّا
ٱلۡقَوۡمُ
ٱلۡفَٰسِقُونَ
٣٥
(Jika demikian akibat orang-orang kafir yang menentangmu wahai Muhammad) maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Rasul-rasul "Ulil-Azmi" (yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati) dari kalangan Rasul-rasul (yang terdahulu daripadamu); dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka (yang menentangmu itu). Sesungguhnya keadaan mereka semasa melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, merasai seolah-olah mereka tidak tinggal (di dunia) melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari. (Penerangan yang demikian) cukuplah menjadi pelajaran (bagi orang-orang yang mahu insaf). Maka (ingatlah) tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik - derhaka.
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- ئارام بگره ههروهكو چۆن پێغهمبهرانی (ئولول عهزم) كه خاوهنی عهزیمهت و دامهزراوی بوونه ئارامیان گرتووه لهبهرامبهر ئازاری قهومهكانیان كه (نوح و ئیبراهیم و موسا و عیسا و محمد) بوونه (سهڵات و سهلامی خوایان لێ بێت) [
وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ
] وه پهلهی سزا مهكه سزایان بۆ داببهزێ [
كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ
] ڕۆژێك كه به چاوی خۆیان سزای خوای گهوره دهبینن كه له دونیا ههڕهشهیان لێ كرا بوو پێی [
لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ
] وهك ئهوه وایه كه له دونیادا نهژیابێتن تهنها چهند كاتێك له ڕۆژدا [
بَلَاغٌ
] ئهم قورئانهی كه تۆ ئامۆژگاریانی پێ ئهكهی ڕاگهیاندنێكه تا عوزریان نهمێنێ له قیامهت [
فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (٣٥)
] وه هیچ كهسێك لهناو ناچێ تهنها ئهو كهسانه نهبێ كه له گوێڕایهڵی خوای گهوره دهرچوونه، والله أعلم.
