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3

﴿وَأَنذِرۡهُمۡ یَوۡمَ ٱلۡـَٔازِفَةِ﴾ يَوْم الْقِيَامَة مِنْ أَزِفَ الرَّحِيل قَرُبَ ﴿إِذِ ٱلۡقُلُوبُ﴾ تَرْتَفِع خَوْفًا ﴿لَدَى﴾ عِنْد ﴿ٱلۡحَنَاجِرِ كَـٰظِمِینَۚ﴾ مُمْتَلِئِينَ غَمًّا حَال مِنْ الْقُلُوب عُومِلَتْ بِالْجَمْعِ بِالْيَاءِ وَالنُّون مُعَامَلَة أَصْحَابهَا ﴿مَا لِلظَّـٰلِمِینَ مِنۡ حَمِیمࣲ﴾ مُحِبّ ﴿وَلَا شَفِیعࣲ یُطَاعُ ١٨﴾ لَا مَفْهُوم لِلْوَصْفِ إذْ لَا شَفِيع لهم أصلا فما لنا من شافعين أو له مَفْهُوم بِنَاء عَلَى زَعْمهمْ أَنَّ لَهُمْ شُفَعَاء أَيْ لَوْ شَفَعُوا فَرْضًا لَمْ يَقْبَلُوا