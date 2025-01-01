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3

Всевышний поведал Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, что тот не способен наставить на прямой путь даже самого любимого человека, и тем более перед этим бессильны все остальные люди. Ни одно творение не способно заставить человека уверовать, потому что это является прерогативой Всевышнего Аллаха. Одних людей Он наставляет на прямой путь, потому что знает, что они достойны этой великой чести. Если же человек не достоин этого, то Он оставляет его блуждать во мраке заблуждения. Здесь уместно вспомнить о следующем аяте: «Воистину, ты указываешь на прямой путь» (42:52). В этом откровении имеется в виду, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, указывал человечеству путь к спасению и разъяснял, как нужно следовать прямым путем. Он вдохновлял людей на совершение благих дел и всеми силами помогал им встать на прямой путь. Однако он был бессилен вселить в их сердца веру и превратить их в мусульман. Если бы он был способен на такое, то, в первую очередь, вселил бы веру в душу своего дяди Абу Талиба, который сделал ему много хорошего и оказывал ему всестороннюю поддержку. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, непрестанно призывал его обратиться в ислам, и его искренние наставления были намного дороже того доброго отношения, которое Абу Талиб проявил по отношению к нему. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сделал все возможное, но только Всевышний способен наставить человека на прямой путь.