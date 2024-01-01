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3

Мы смилостивились над ними и последовательно ниспослали им одно откровение за другим. Быть может, они образумятся, если Наши знамения будут открываться им одно за другим и если коранические откровения будут ниспосылаться им в тот момент, когда они больше всего будут нуждаться в них. Все это означает, что последовательное ниспослание коранических аятов было Божьей милостью. Почему же неверующие отвернулись от того, что было сделано ради их же блага?! Из удивительной коранической истории о пророке Мусе можно сделать много полезных выводов. 1. Она напоминает правоверным мусульманам о том, что они должны извлекать пользу из знамений и назиданий своего Господа. Чем сильнее вера мусульманина, тем больше пользы он извлекает из коранических откровений. То же самое относится к историям о древних народах, которые Аллах ниспослал в Небесном Писании исключительно ради блага Своих верующих рабов. Что же касается всех остальных, то их судьба не заботит Аллаха. Такие люди не способны увидеть свет и различить прямой путь. 2. Длительный путь израильского народа к освобождению свидетельствует о том, что если Всевышний замыслил начинание, то Он создает для него предпосылки, которые шаг за шагом приближают то, что Он пожелал. Его воля в таком случае исполняется не сразу, а постепенно. 3. Как бы слаб и унижен ни был народ, он не должен падать духом, прекращать борьбу за свои права и терять надежду на скорое возрождение, особенно, если он находится под гнетом несправедливых и деспотичных людей. Именно в таком положении находились сыны Исраила, которые были унижены и порабощены Фараоном и коптскими вельможами. Однако, в конце концов, Всевышний Аллах позволил им обрести могущество и овладеть страной фараонов. 4. Пока люди пребывают в униженном и угнетенном положении, они не могут получить то, что принадлежит им по праву. Они не могут говорить о своих правах, исповедовать свою религию, благоустраивать свою мирскую жизнь и управлять своими делами. 5. История пророка Мусы доказывает то, насколько сострадателен был Всевышний к его матери пророка. Он облегчил ее страдания радостной вестью о том, что вернет ей младенца и сделает его одним из величайших посланников. 6. Иногда Аллах посылает Своим рабам трудности и испытания для того, чтобы впоследствии ниспослать им огромное благо или уберечь их от великого зла. На долю матери Мусы выпали великие страдания и переживания, вызванные расставанием с любимым ребенком. Но именно благодаря этому ее сын приобрел нечто большее, что заставило бедную женщину возрадоваться и возликовать. 7. Мусе и его матери пришлось столкнуться с многими опасностями, которые порождали в их душах страх за свое будущее. Это значит, что естественный страх перед людьми не свидетельствует о слабости или отсутствии веры. 8. Эта история свидетельствует о том, что вера может увеличиваться и уменьшаться. Одним из верных способов приумножить веру и укрепить убежденность является проявление терпения в самые трудные и тяжелые времена. Однако выстоять перед трудностями человек может только при поддержке Всевышнего. Именно поэтому Коран гласит: «Она готова была раскрыть его (свой поступок), если бы Мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась верующей» (28:10). Благодаря этому ее вера приумножилась, а душа нашла покой и умиротворение. 9. Все сказанное свидетельствует о том, что поддержка Всевышнего является одним из величайших благ, которые может приобрести человек. Благодаря ей раб Божий сохраняет хладнокровие и самообладание даже в самые трудные минуты. Несмотря ни на что, он продолжает говорить правильные слова и принимать мудрые решения в отличие от тех, кого не покидают страх, беспокойство и переживание. При виде опасности такие люди лишаются способности здраво мыслить, теряют самообладание и принимают неверные решения. 10. История пророка Мусы также учит мусульман, которые веруют в божественное предопределение, не полагаться на то, что обещанное Аллахом непременно сбудется, а делать все возможное для претворения в жизнь замысла Божьего. Правоверные обязаны поступать так, и подобное поведение никоим образом не противоречит твердой вере в Его обещание. Именно поэтому мать пророка, которой было обещано, что Господь непременно вернет ей младенца, сделала все возможное, чтобы приблизить это, и послала сестру Мусы проследить за сундуком и выяснить судьбу мальчика. 11. Поведение сестры Мусы и двух сестер из Мадьяна свидетельствует о том, что женщинам разрешается при необходимости выходить из дома и разговаривать с посторонними мужчинами. 12. Шариат разрешает брать вознаграждение за кормление грудью и уход за ребенком, а также за помощь в поисках кормилицы. 13. Эта история свидетельствует о том, что если Аллах желает оказать милость Своим слабым и беззащитным рабам, то Он являет им удивительные знамения, благодаря которым их вера становится сильнее. Поэтому Коран гласит: «Так Мы вернули его матери, чтобы утешились ее глаза, чтобы она не печалилась и знала, что обещание Аллаха истинно» (28:13). 14. Шариат запрещает убивать неверующих, безопасность которых гарантирована договором с мусульманами или в соответствии со сложившимися обычаями, и поэтому Муса расценил убийство неверующего копта как грех, покаявшись в содеянном. 15. Всякий, кто убивает людей вопреки законам Аллаха, заслуживает называться тираном, бесчинствующим и распространяющим на земле беззаконие. 16. Если человек убивает невинных людей, заявляя, что стремится навести на земле порядок и устрашить грешников, то он лжет. Избранный им путь является беззаконием, и поэтому, когда Муса решил во второй раз заступиться за израильтянина, копт сказал ему: «О Муса (Моисей)! Неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Ты лишь хочешь стать тираном на земле и не хочешь быть в числе тех, кто примиряет людей» (28:19). Всевышний не опроверг эти слова, засвидетельствовав тем самым их справедливость. 17. Если один человек стремится предостеречь другого от греха и рассказывает ему о том, что люди думают о нем плохо, то он не совершает греха. Напротив, он обязан поступить так, и поэтому Всевышний одобрил действия копта, который дал Мусе добрый совет и предостерег его от злодеяния. 18. Если человеку угрожает опасность и даже смерть, то он не должен рисковать и оставаться в городе, а должен покинуть его, как это сделал Муса. 19. Если же ему приходится выбирать между двумя путями, каждый из которых может закончиться плохо, он должен выбрать наименее опасный путь. Именно в таком положении оказался Муса после убийства копта. Он мог остаться в городе, где его ожидала смертная казнь, и мог отправиться в далекие страны, не зная дороги, не имея проводника и полагаясь только на своего Господа. Второй выбор был менее опасным, и поэтому Муса принял решение бежать из города. 20. Если раб Божий оказывается перед необходимостью принять одно из двух решений, не зная, какому из них отдать предпочтение, он должен обратиться за помощью к Всевышнему Господу и вознамериться найти правильный ответ. Воистину, Аллах не обманывает надежд рабов, когда те оказываются в таком положении, и поэтому Муса отправился в сторону Мадьяна, сказав: «Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь» (28:22). 21. Поведение Мусы в чужом городе свидетельствует о том, что пророки и посланники всегда проявляли сострадание к окружающим и готовы были делать добро как знакомым людям, так и незнакомцам. Для того чтобы сделать доброе дело, достаточно напоить скот и помочь слабому. 22. При обращении к Аллаху с мольбой желательно подчеркивать свою нужду и указывать на свое положение. И хотя Ему прекрасно известно о положении рабов, Он любит, когда они унижаются перед Ним, проявляя смирение и покорность. Вот почему Муса сказал: «Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое Ты ниспошлешь мне» (28:24). 23. Застенчивое поведение девушки перед Мусой свидетельствует о том, что стыдливость относится к прекрасным нравственным качествам, особенно, если она проявляется в общении с благородными и великодушными людьми. 24. Благородный поступок отца двух сестер подтверждает то, что даже в древности люди стремились благодарить других за оказанную услугу. 25. В этой истории также подчеркивается, что если человеку, который сделал доброе дело в надежде получить вознаграждение только от Аллаха, было предложено материальное вознаграждение, то он имеет право принять его и не заслуживает упрека или порицания. Поэтому Муса принял мзду от отца двух девушек, которым он оказал услугу ради Аллаха, даже не помышляя о материальном вознаграждении. 26. Эта история также свидетельствует о том, что разрешается нанимать на работу пастухов и других работников, чьи обязанности не оговариваются предварительно и определяются обычаями того или иного народа. 27. Из поступка праведного старца становится ясно, что разрешается нанимать работника, выдавая за него дочь в качестве вознаграждения. 28. Также разрешается договариваться о помолвке одной из дочерей с предоставлением жениху права выбора. 29. Из слов одной из сестер становится ясно, что умение, физическая сила и надежность являются лучшими качествами любого работника. 30. Человек должен всегда проявлять великодушие, быть вежливым со слугами и работниками и не обременять их непосильным трудом, и поэтому отец двух девушек сказал: «Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников» (28:27). 31. Шариат разрешает заключать договора без свидетелей, потому что так поступили Муса и его будущий тесть, после чего Муса сказал: «Аллах является Попечителем и Хранителем того, что мы говорим» (28:28). 32. Всевышний поддержал Мусу удивительными знамениями и великими чудесами, благодаря чему он превращал посох в извивающуюся змею и вытаскивал руку из-за пазухи совершенно белой. Эти и другие знамения помогли Мусе и его брату Харуну спастись от Фараона и избежать погибели в море. 33. В этой истории подчеркивается, что самым несчастным человеком является тот, кто становится дурным примером для своих потомков. И чем больше такой человек противится знамениям Господа, тем ужаснее его участь. В то же время, самый щедрый удел получает тот, кого Он наставляет на прямой путь и делает показательным примером для остальных. 34. Наконец, эта славное повествование является одним из многочисленных доказательств правдивости миссии Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Он подробно и правдиво рассказал о судьбе своего предшественника, подтвердил правдивость его учения и еще раз провозгласил истину. А ведь он не сопровождал Мусу в его путешествиях и ни разу не был ни в одном из городов, о которых упоминалось в этой истории. Он не изучал жизнеописание этого великого пророка и не беседовал с иудейскими раввинами. Он узнал обо всем случившемся из послания Милостивого и Милосердного Аллаха, из откровения Щедрого и Великодушного Господа, Который повелел ему увещевать невежественный народ, предавший забвению проповеди и посланников. Мир и благословение Аллаха Пророку Мухаммаду! Достаточно прислушаться к его словам, чтобы убедиться в истинности его миссии. Достаточно задуматься над его повелениями и запретами, чтобы понять, что они были ниспосланы Всевышним Господом! О правдивости его слов свидетельствовали его предшественники и продолжает свидетельствовать шариат, ниспосланный Господом миров. Об этом свидетельствуют его превосходный нрав, который был присущ только избранным рабам Аллаха, и великая победа, дарованная его религии и его последователям. Принесенная им религия облетела весь свет, а его последователи покорили многие страны и народы. Они завоевывали земли мечами и копьями, а сердца - знаниями и верой. Сколько неверующих народов и враждебных правителей пытались сообща покончить с исламом! Они замышляли козни, чтобы погасить свет истинной религии и стереть ее с лица земли, но всякий раз она, ослепляя противников своим светом, одерживала верх. Борьба с неверием придавала мусульманам силы и делала их доводы еще более убедительными. Не было такой эпохи, чтобы мусульманская вера не являла человечеству новые знамения, которые становились назидательным уроком для Божьих тварей, наставлением для обладающих знанием и светом для тех, кто способен размышлять. Хвала же за это надлежит одному Аллаху!